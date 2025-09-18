Diproduksi Uwais Pictures, Film Ikatan Darah Tayang Perdana di Fantastic Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film aksi laga, Ikatan Darah, yang menjadi debut rumah produksi Iko Uwais, Uwais Pictures, akan melangsungkan penayangan perdana (world premiere) di Fantastic Fest 2025.

Fantastic Fest merupakan festival film genre terbesar di Amerika Serikat, yang akan digelar pada 18-25 September di The Alamo Drafthouse South Lamar di Austin, Texas.

Adapun Fantastic Fest berfokus pada film-film genre seperti horor, fantasi, fiksi ilmiah, aksi, dan film-film fantastis.

"Sebuah kehormatan film debut dari Uwais Pictures, Ikatan Darah terpilih menjadi official selection di Fantastic Fest 2025 dan akan melakukan world premiere. Ini adalah awal dari perjalanan kami, dan semoga penonton internasional bisa menerima karya yang fresh dari kami,” ungkap produser eksekutif Ikatan Darah, Iko Uwais.

Edisi ke-20 Fantastic Fest tersebut bakal menjadi momen kembalinya sutradara Sidharta Tata sebagai, sekaligus menandai awal perjalanan film Ikatan Darah secara internasional.

Dalam Fantastic Fest 2025, Ikatan Darah akan ditayangkan selama 4 kali jadwal penayangan, yakni pada 18 September dan 25 September, masing-masing dua kali jadwal tayang.

“Senang rasanya karya yang saya sutradarai bisa kembali ke Fantastic Fest. Kolaborasi saya kali ini bersama Iko Uwais, melalui Ikatan Darah yang akan tayang untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan karya kami,” tambah sutradara Ikatan Darah, Sidharta Tata.

Ikatan Darah mengisahkan mantan atlet pencak silat yang harus menghadapi jaringan lintah darat untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya, yang terjebak dalam permasalahan utang dan mempertaruhkan keselamatan keluarganya.