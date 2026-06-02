Dipromosikan ke Timnas Senior, Matthew Baker Ditempa agar Mental Makin Kuat

jpnn.com - Keputusan mengejutkan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memasukkan nama Matthew Baker ke skuad senior untuk FIFA Matchday Juni 2026 akhirnya terungkap.

Bukan karena faktor darurat atau sekadar menambah opsi pemain, bek muda berusia 17 tahun itu dipanggil untuk mendapatkan tempaan mental di level tertinggi.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menegaskan pemanggilan Baker ke Timnas Indonesia senior bertujuan mempercepat perkembangan mental dan kepercayaan diri sang pemain sebelum kembali memperkuat Timnas U-19.

Padahal sebelumnya nama Baker tidak masuk dalam daftar 44 pemain sementara yang disiapkan untuk FIFA Matchday. Ia diproyeksikan tampil bersama Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung di Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara.

Namun, setelah berdiskusi dengan pelatih Timnas U-19, Nova Arianto, PSSI memutuskan melepas Baker ke skuad senior yang akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda internasional Juni ini.

"Matthew memang kemarin dipanggil timnas senior. Saya langsung bilang ke Coach Nova, lepas. Bagus sekali," kata Sumardji.

Menurutnya, kesempatan berlatih dan bersaing bersama para pemain terbaik Timnas Indonesia akan menjadi bekal penting bagi Baker untuk meningkatkan mental bertandingnya.

"Kami ingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar dia lebih percaya diri, lebih matang, dan nantinya menjadi pemain yang lebih baik saat kembali ke Timnas U-19," ujar Sumardji.