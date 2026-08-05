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JPNN.com - Entertainment - Musik

Dipuji Ahmad Dhani, Felicia Juara The Icon Indonesia 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 – 16:26 WIB
Dipuji Ahmad Dhani, Felicia Juara The Icon Indonesia 2026 - JPNN.COM
Felicia, juara The Icon Indonesia 2026. Foto: Dok. SCTV

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Icon Indonesia akhirnya menemukan icon pop Indonesia baru melalui malam Grand Final Result pada Senin (3/8) malam.

Felicia (Tangerang) berhasil keluar sebagai Juara setelah mengungguli Vedra (Batam) dalam perolehan virtual gift.

Pada malam Grand Final Result, kedua grand finalis, Vedra dan Felicia, memberikan penampilan terbaik melalui sejumlah kolaborasi spesial.

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Keduanya berkesempatan berkolaborasi bersama Dewa 19 dengan membawakan aransemen baru dari lagu-lagu hits legendaris milik grup tersebut.

Tidak hanya itu, Vedra dan Felicia juga menunjukkan kemampuan vokalnya lewat penampilan solo, sebelum akhirnya tampil berduet membawakan lagu Andaikan Kau Datang yang dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya.

Penampilan finalis dikomentari oleh para judges yakni Ahmad Dhani, Titi DJ, Andien, Afgan, dan Isyana Sarasvati yang hadir malam itu.

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Vedra tampil pertama berkolaborasi dengan Dewa 19 membawakan lagu berjudul Bukan Cinta Manusia Biasa. Kolaborasi tersebut mendapat banyak pujian dari Judges.

Ahmad Dhani sendiri mengaku, memilih lagu ini karena dinilai dapat meningkatkan popularitas lagu Bukan Cinta Manusia Biasa jika dinyanyikan oleh Vedra.

Ajang pencarian bakat The Icon Indonesia akhirnya menemukan icon pop Indonesia baru melalui malam Grand Final Result pada Senin (3/8) malam.

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TAGS   The Icon Indonesia  the icon indonesia 2026  SCTV  Ahmad Dhani 
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