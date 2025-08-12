Dipuji Asisten Pelatih Manila Digger, Marc Klok: Mungkin Mereka Mau Saya Gabung

Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:51 WIB

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok disebut menjadi ancaman terbesar bagi Manila Digger dalam pertandingan kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Pernyataan itu disampaikan Asisten Pelatih Manila Digger Mengyang Liu saat memimpin persiapan tim di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Senin (11/8) malam.

Klok Menanggapi Pujian Lawan

Sang kapten Maung Bandung menanggapi pujian Liu dengan nada bercanda. Menurut Klok, komentar itu seperti upaya merayunya agar bergabung dengan klub asal Filipina tersebut.

“Terima kasih, mungkin dia mau saya gabung dengan tim Manila (Digger),” kata Klok diiringi tawanya dalam konferensi pers pralaga ACL 2 di Stadion GBLA, Selasa (12/8).

Meski mendapat sanjungan, Klok memilih fokus mempersiapkan diri demi memberikan kontribusi maksimal bagi Persib.

Menurut Klok, Manila Digger patut diwaspadai meski ini menjadi debut mereka di ACL 2. Dia mengakui rekan-rekannya sangat antusias menyambut laga play-off ACL 2 2025/26 ini.

“Itu tidak terlalu penting, saya cuma mau fokus banyak untuk memberikan penampilan terbaik dan berkontribusi untuk tim,” ujarnya.

“Terima kasih (atas pujiannya), tetapi saya sangat excited untuk menunjukkan penampilan terbaik besok,” imbuhnya.