Dipuji Seperti ABG, Sarwendah Ungkap Rahasia Penampilan Barunya

Selasa, 23 September 2025 – 15:15 WIB
Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Sarwendah belakangan ini terlihat makin bergaya dan memancarkan aura awet muda.

Perubahan gaya busana yang signifikan ini menarik perhatian publik, memunculkan pertanyaan mengenai rahasia di baliknya.

Banyak netizen yang memuji Sarwendah kini tampak seperti remaja atau 'ABG', berkat pilihan busananya yang lebih segar dan modern.

Namun, dirinya ternyata memiliki pandangan yang lebih praktis mengenai penampilannya.

"Ya kalau penampilan mungkin, karena ya pakai sesuai mood saja sih," kata Sarwendah di Jatiwaringin, Bekasi, baru-baru ini.

Mantan istri Ruben Onsu itu menjelaskan gaya busananya kini lebih fleksibel, disesuaikan dengan perasaan dan situasi.

Dia kini lebih mengutamakan kenyamanan dan kesesuaian dengan acara.

"Jadi kalau sekarang sesuai mood saja bajunya, mau kayak gimana, sesuaikan sendiri saja," beber Sarwendah.

Disebut terlihat seperti remaja, Sarwendah mengungkapkan rahasia gaya busana barunya.

