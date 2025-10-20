Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Dipukul Bhayangkara FC, Semen Padang Makin Tenggelam

Senin, 20 Oktober 2025 – 17:34 WIB
Dipukul Bhayangkara FC, Semen Padang Makin Tenggelam
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC makin tenggelam di dasar klasemen BRI Super League.

Menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-9 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Senin (20/10), Semen Padang keok 0-1.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak Sani Rizki Fauzi pada menit ke-39.

Komentar komentator pertandingan menyebutkan Semen Padang FC bermain tak terukur dan tak terstruktur.

Geser IG di atas untuk melihat statistik pertandingan.

Pola permainan Semen Padang yang tak jelas itu membuat Bhayangkara FC bermain lebih nyaman di kandang lawan.

Semen Padang disebut bermain tak terukur dan tak terstruktur saat menjamu Bhayangkara FC.

