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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dipukul Vietnam, Timnas Indonesia Masih Punya Napas, tetapi Tak Banyak Lagi

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:49 WIB
Dipukul Vietnam, Timnas Indonesia Masih Punya Napas, tetapi Tak Banyak Lagi - JPNN.COM
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye berteriak ketika menjaga bola dari pengawalan pemain Vietnam. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Kekalahan telak dari Vietnam membuat langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 berada di ujung tanduk. Namun, peluang Skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh belum benar-benar tertutup.

Hasil 0-3 di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026), membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga Grup A dengan koleksi enam poin.

Rizky Ridho dan kawan-kawan kini tertinggal satu angka dari Vietnam dan Singapura yang berada di dua posisi teratas.

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Laga Hidup-Mati

Situasi tersebut membuat pertandingan terakhir melawan Singapura berubah menjadi duel penentuan.

Timnas Indonesia tidak memiliki pilihan selain meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal sekaligus mempertahankan peluang menjadi juara.

Kesempatan Garuda memang belum sepenuhnya hilang. Namun, margin kesalahannya kini nyaris tidak ada.

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Herdman Harus Temukan Solusi

Laga kontra Vietnam memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi John Herdman. Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan gagal meredam efektivitas serangan balik lawan.

Waktu persiapan memang sangat singkat. Akan tetapi, perubahan strategi maupun komposisi pemain bukan tidak mungkin dilakukan demi mengembalikan performa tim saat menghadapi Singapura.

Vietnam membuat Timnas Indonesia terpuruk. Kini, Garuda hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan mimpi juara Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  Vietnam  timnas Indonesia vs Vietnam  Piala AFF 2026 
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