JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dirawat di Rumah Sakit, Prilly Latuconsina: Ternyata Tubuh Sudah Lama Kasih Alarm, Tetapi...

Jumat, 05 September 2025 – 16:01 WIB
Dirawat di Rumah Sakit, Prilly Latuconsina: Ternyata Tubuh Sudah Lama Kasih Alarm, Tetapi...
Aktris Prilly Latuconsina. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina membagikan kabar soal kondisi kesehatannya.

Dalam unggahannya di Instagram, dia terlihat terbaring lemah di atas kasur rumah sakit, dengan selang infus yang terpasang di tangannya.

Prilly Latuconsina mengungkapkan, tubuhnya sudah sejak lama mengirimkan sinyal agar dirinya beristirahat.

Akan tetapi, perempuan 28 tahun tersebut justru mengabaikan sinyali itu.

"Ternyata tubuh sudah lama kasih 'alarm' untuk istirahat, tetapi sering aku abaikan. Akhirnya tumbang juga, apalagi dengan kondisi pemberitaan yang bikin stres belakangan ini," ujar Prilly Latuconsina melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (5/9).

Kekasih Omara Esteghlal itu mengaku kerap menyembunyikan kondisi kesehatannya kepada rekan kerjanya.

Dia memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaan di tengah kondisi kesehatannya itu karena tak enak untuk membatalkan jadwal dan mengecewakan orang lain.

"Bahkan semalam, saat dokter bilang harus opname, refleks aku masih nanya, 'enggak boleh shooting dulu dok?' Tolong jangan ditiru ya," ucap Prilly Latuconsina.

Aktris Prilly Latuconsina membagikan kabar soal kondisi kesehatannya. Dia tampak sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

