JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dirawat di Rumah Sakit, Prilly Latuconsina Ungkap Kondisi Sebenarnya

Sabtu, 06 September 2025 – 05:59 WIB
Prilly Latuconsina. Foto: Instagram/prillylatuconsina96

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus produser film, Prilly Latuconsina ternyata tengah dirawat di salah satu rumah sakit.

Kabar kurang mengenakkan itu disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

“Ternyata tubuh sudah lama kasih ‘alarm’ untuk istirahat, tetapi sering aku abaikan. Akhirnya tumbang juga, apalagi dengan kondisi pemberitaan yang bikin stres belakangan ini," ungkap Prilly Latuconsina.

Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku sebenarnya sering mengalami sakit.

Akan tetapi, Prilly Latuconsina tetap berusaha kuat bahkan terus berkegiatan.

"Sebenarnya aku sering sakit tetapi diam-diam infus di apartment atau di lokasi dan tetap lanjut kerja karena enggak enak harus batalkan jadwal takut mengecewakan orang lain. Bahkan semalam, saat dokter bilang harus opname,” beber pemain film Perayaan Mati Rasa itu.

"Refleks aku masih tanya, ‘Enggak boleh shooting dulu dok?’ Tolong jangan ditiru ya. Kali ini aku belajar untuk benar-benar memprioritaskan tubuh, karena salah satu ‘obatnya’ memang harus bedrest. Jadi, aku mau off main handphone dahulu ya,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Prilly Latuconsina meminta maaf atas beberapa pekerjaan yang harus tertunda.

