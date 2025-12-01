Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Direksi BTN Turun Langsung ke Padang Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana

Senin, 01 Desember 2025 – 11:44 WIB
Direksi PT Bank Tabungan Negara (BTN) terjun langsung ke Padang, Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan karyawan perseroan yang terdampak bencana banjir. Foto dok BTN

jpnn.com, PADANG - Direksi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk terjun langsung ke Padang, Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan karyawan perseroan yang terdampak bencana banjir.

Bantuan tersebut juga disalurkan melalui Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akses langsung ke para korban bencana.

Direktur Commersial Banking BTN Hermita menuturkan kehadiran BTN secara langsung di Padang juga merupakan komitmen perseroan sekaligus sejalan dengan arahan Danantara untuk bergerak cepat membantu para korban terdampak.

"BTN tidak hanya hadir sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok para korban serta mendukung aktivitas mereka," ujar Hermita di sela kunjungan penyaluran bantuan BTN di Padang, Minggu (30/11).

Beberapa bantuan yang disalurkan BTN berupa sembako, obat-obatan, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan korban bencana banjir di Padang.

Dalam kesempatan yang sama, Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan kehadiran BTN secara langsung juga diharapkan menjadi dukungan moril bagi para korban bencana banjir.

"Di masa-masa sulit ini, kami berupaya hadir dan mempercepat penyaluran bantuan sehingga dapat mengurangi beban para korban," tutur Ramon.

Koordinasi dengan universitas dan pemerintah daerah dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain membantu masyarakat, BTN juga mengunjungi karyawan yang terdampak banjir, termasuk Tenaga Alih Daya (TAD).

