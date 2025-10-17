Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Direksi Pertamina Patra Niaga Pastikan Kondisi Toilet & Musala SPBU Bersih

Jumat, 17 Oktober 2025 – 22:31 WIB
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra meninjau langsung kondisi fasilitas di SPBU seperti toilet dan musala dalam kegiatan Pantau SPBU di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, turut meninjau langsung kondisi fasilitas di SPBU seperti toilet dan musala dalam kegiatan Pantau SPBU di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta pada Jumat (17/10).

Pada kesempatan tersebut, Mars Ega memberikan arahan kepada operator, pengawas, dan petugas kebersihan agar terus menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas di SPBU.

“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas di SPBU, seperti toilet dan musala, dalam kondisi bersih, wangi, dan nyaman digunakan masyarakat. Disiplin dan semangat melayani harus dijaga oleh seluruh petugas di lapangan,” ungkap Mars Ega.

Program Pantau SPBU ini juga berjalan dari seluruh Regional Pertamina Patra Niaga yang melibatkan seluruh pekerja sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu Pertamina Patra Niaga sejak 2023 telah menjalankan program Retail Make Over, yang hingga saat ini telah melakukan renovasi terhadap lebih dari 1.200 SPBU, meliputi perbaikan toilet, musala, dan totem SPBU agar dapat dirasakan nyaman bagi pelanggan.

Selain itu, perusahaan juga mengaktifkan tim ServQ (Service & Quality) yang setiap harinya akan berkeliling melakukan pengawasan dan inspeksi langsung di lapangan untuk memastikan kualitas layanan, kebersihan fasilitas, dan mutu produk di SPBU terjaga dengan baik.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

