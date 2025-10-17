Direksi Pertamina Patra Niaga Rutin Jalankan Program Pantau SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, turun langsung ke lapangan dalam kegiatan Pantau Bareng SPBU pada Jumat (17/10) di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta.

Selain meninjau operasional, Mars Ega juga melayani pelanggan secara langsung serta berbincang dengan operator untuk memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin Direksi dan seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga untuk menjaga mutu produk, kualitas pelayanan, serta kenyamanan fasilitas di seluruh SPBU Pertamina.

“Pada kesempatan hari ini, saya berkesempatan secara langsung menjadi operator dan melayani pelanggan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggan yang datang ke SPBU Pertamina merasakan pelayanan yang ramah dan nyaman. Kualitas BBM harus terjamin, fasilitas harus bersih dan nyaman, serta petugas operator di lapangan harus siap memberikan layanan terbaik,” ujar Mars Ega.

Beberapa pelanggan merespons positif upaya Direksi Pertamina Patra Niaga untuk turun langsung bertemu dengan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat.

Beberapa konsumen yang dilayani langsung di lokasi, seperti Firgiawan, pengemudi ojek daring, menceritakan pengalamannya saat pengisian BBM.

“Saya lagi isi Pertamax Green, terus tiba-tiba ada pihak dari Pertamina datang dan nanya-nanya. Saya jawab, pakai Pertamax Green. So far sih aman, tidak ada kendala apa-apa,” ujar Firgiawan.

Kegiatan Pantau SPBU ini dilakukan secara rutin oleh seluruh jajaran Pertamina Patra Niaga di seluruh wilayah operasional, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan pelayanan prima, dan kepuasan pelanggan di setiap SPBU Pertamina.(chi/jpnn)