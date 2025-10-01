Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Direktur BUMD Serang Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Diminta Bertindak

Rabu, 01 Oktober 2025 – 01:30 WIB
Direktur BUMD Serang Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Diminta Bertindak - JPNN.COM
Praktisi Hukum Daddy Hartadi. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Praktisi Hukum Daddy Hartadi memberikan masukan kepada Bupati Serang Ratu Zakiyah terkait kasus korupsi di PT Serang Berkah Mandiri (SBM).

Kasus korupsi yang terjadi di badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut menjerat Direktur Isbandi Ardiwinata.

Menurut Daddy, bupati harus mengambil langkah cepat untuk menetapkan pemberhentian direktur PT SBM melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Baca Juga:

"Bupati Serang segera menunjuk pejabat internal untuk mengisi kekosongan jabatan direktur PT SBM sampai terpilih kembali direksi melalui sistem seleksi maupun prosedur lainnya," ucap Daddy kepada JPNN, Selasa (30/9)

Langkah tersebut, kata Daddy, guna memastikan roda organisasi perusahaan perseroan daerah (perseroda) milik Kabupaten Serang itu masih bisa berjalan.

"Supaya kegiatan-kegiatan bisnis yang tengah dijalankan PT SBM tidak terhambat," ujar dia.

Baca Juga:

Kendati demikian, bilamana bupati Serang lambat mengambil langkah tersebut akan menimbulkan kerugian lain.

"Jadi, ada kerugian lain yang muncul bila bupati Serang tidak segera menunjuk direktur sementara untuk mengisi kekosongan," kata dia.

Bupati Serang Ratu Zakiyah diminta mencopot direktur PT Serang Berkah Mandiri (SBM) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bumd  Kabupaten Serang  tersangka korupsi  Bupati Serang  Ratu Zakiyah 
BERITA BUMD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp