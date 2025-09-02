Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya

Selasa, 02 September 2025 – 15:57 WIB
Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Lokataru

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Seseorang yang ditangkap oleh penyidik tentunya sudah lebih dahulu ditetapkan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Selasa (2/9).

Ade menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan sejak 25 Agustus 2025.

Baca Juga:

“Melakukan upaya penangkapan terhadap Saudara DMR, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka yang proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak 25 Agustus,” ujarnya.

Delpedro ditangkap terkait dugaan menghasut massa untuk melakukan aksi anarkistis. Ia disebut memprovokasi pelajar, termasuk anak-anak, untuk ikut dalam aksi tersebut.

“Atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkistis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak,” kata Ade.

Baca Juga:

Saat ini Delpedro masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya.

Sementara itu, pihak Lokataru menyebut penangkapan tersebut dilakukan secara paksa tanpa dasar hukum yang jelas.

Ade menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan sejak 25 Agustus 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lokataru  Polisi  Demo  Polda Metro Jaya 
BERITA LOKATARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp