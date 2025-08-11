Direktur LSPSDM Sebut Golkar Solid, Isu Munaslub Tidak Berdasar

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Sumber Pengembangan Sumber Daya Manusia (LSPSDM) Deni Yusup buka suara terkait isu Munaslub Partai Golkar. Ia menilai isu tersebut sama sekali tidak berdasar dan liar.

"Menurut saya isu ini terlalu berlebihan dengan narasi yang yang tidak berdasar," ujar Deni Yusup dalam keterangan resmi yang diterima redaksi hari ini.

Ia menegaskan isu Munaslub itu juga sudah dijawab dan disikapi para elite partai dengan santai.

Salah satunya adalah Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji yang menyampaikan sikap dengan santai dengan memberikan perumpamaan ada asap tanpa api artinya isu ini tidak ada dasar sama sekali.

"Kami juga bisa melihat banyak respons lain yang dikeluarkan oleh petinggi Golkar yang lain. Jadi tidak ada alasan secara organisasi adanya Munaslub," ujarnya.

"Adanya isu dengan alasan-alasan yang menurut hemat saya tidak relevan yang melibatkan isu istana merestui untuk pengatian Ketum Bahlil. Saya kira isu ini sengaja dimunculkan agar bisa melihat reaksi publik," imbuhnya.

Hal tersebut kata Deni Yusup, bisa dilihat dari narasi berita yang dikaitkan dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan persoalan lainya yang tidak ada hubunganya dengan partai Golkar.

"Kalau dilihat dari internal Golkar saat ini tidak ada isu Munaslub ini, yang ada partai Golkar sedang melakukan konsolidasi internal organisasi dengan melakukan musda -musda provinsi," ucapnya.