Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Dugaan Kasus Ini

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:39 WIB
Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Dugaan Kasus Ini - JPNN.COM
Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka. Ilustrasi hakim. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur PT. Melani Citra Permata (Mecimapro), Fransiska Dwi Melani sebagai tersangka dalam dugaan kasus penggelapan dana yang dilaporkan oleh PT. Media Inspirasi Bangsa (MIB).

Kuasa hukum PT. MIB, Aldi Rizki mengungkapkan bahwa persoalan itu berawal dari kerja sama konser musik K-Pop TWICE di Jakarta pada 23 Desember 2023.

Melanie diduga melakukan penipuan serta penggelapan terhadap dana yang diberikan oleh PT. MIB.

Baca Juga:

Aldi mengatakan pihaknya sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan.

Namun, upaya itu tak pernah mendapatkan respons positif.

PT. MIB, bahkan telah mengirimkan surat somasi pengembalian dana dan pembatalan perjanjian pembiayaan, tetapi upaya itu lagi-lagi tidak mendapat respons baik dari terlapor.

Baca Juga:

Atas perbuatan tersebut, PT. MIB mengalami kerugian finansial puluhan miliar rupiah.

Setelah upaya komunikasi dan somasi tidak membuahkan hasil, pada 10 Januari 2025, PT MIB secara resmi melaporkan kejadian tersebut dan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Mecimapro, Fransiska Dwi Melani sebagai tersangka dalam dugaan kasus penggelapan dana yang dilaporkan PT MIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mecimapro  Melani Citra Permata  Polda Metro Jaya  Direktur Mecimapro Fransiska Dwi Melani  Kasus penggelapan dana 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp