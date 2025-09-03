Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Direktur Nusakom Sebut Ada yang Sengaja Memotong Video Hasil Wawancara Deddy Sitorus

Rabu, 03 September 2025 – 19:57 WIB
Direktur Nusakom Sebut Ada yang Sengaja Memotong Video Hasil Wawancara Deddy Sitorus - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga ada pihak yang sengaja memotong pernyataan anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus ketika membahas soal gaji legislator. 

Sebab, kata Ari, pernyataan Deddy yang membahas gaji disampaikan jauh sebelum serangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

"Pernyataan Deddy Yevri Sitorus di sebuah stasiun televisi swasta itu disampaikan jauh sebelum aksi-aksi unjuk rasa besar. Video pernyataan Deddy ada yang sengaja memotongnya," kata pengamat politik itu kepada awak media, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Belakangan, pernyataan Deddy yang dipotong dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi diviralkan di media sosial.

Potongan video itu yang kemudian dipakai beberapa pihak di media sosial untuk menuntut penonaktifan Deddy sebagai legislator DPR RI. 

Ari mengaku terkenang dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama ketika melihat pernyataan Deddy yang disampaikan sepotong.

Baca Juga:

"Mirip dengan kasus pernyataan Ahok yang dipenggal sehingga menimbulkan misinformasi di masyarakat,” lanjut dia.

Ari pun merasa heran dengan tujuan pihak yang memotong pernyataan Deddy untuk dikaitkan dengan konteks saat ini setelah rentetan demonstrasi membahas tunjangan anggota DPR.

Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga ada pihak yang sengaja memotong pernyataan Deddy Yevri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Deddy Sitorus  Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama  DPR RI  Demo  demo 28 Agustus 
BERITA DEDDY SITORUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp