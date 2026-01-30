Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Mengundurkan Diri

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri. Menurut Iman, pengunduran ini dari jabatannya itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

"Walaupun kondisi pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya-jawab bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/1).

Seiring pengunduran diri itu, Iman tetap berharap pasar modal Indonesia akan tetap baik ke depan. "Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," ungkap Iman.

Dia pun berharap penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pagi ini dapat terus berlanjut ke hari- hari berikutnya. "Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya," harap Iman.

Terkait proses administrasi, Iman mengatakan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (AD) yang berlaku. "Administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nanti akan ada sementara plt yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif direktur utama yang baru," kata Iman.

Pada perdagangan Jumat (30/1) pagi ini, IHSG BEI dibuka menguat 88,88 poin atau 1,08 persen ke posisi 8.321,08. (antara/jpnn)