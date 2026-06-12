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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Direspons Positif, Obligasi Perdana Danantara Hasilkan USD 1,5 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 – 21:30 WIB
Direspons Positif, Obligasi Perdana Danantara Hasilkan USD 1,5 Miliar - JPNN.COM
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Surat utang atau obligasi yang diluncurkan Danantara Investment Management (DIM) mendapatkan respons positif dari pasar di tengah tantangan ekonomi global saat ini.

Perusahaan di bawah naungan BPI Danantara tersebut mencatatkan penjualan perdana obligasi Dolar AS dengan nilai mencapai USD 1,5 miliar atau setara dengan Rp 26,94 triliun.

Besarnya minat pasar terlihat dari nilai peak orderbook yang diklaim mencapai sekitar USD 4,6 miliar atau setara Rp 82,62 Triliun.

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Angka tersebut tercatat lebih dari tiga kali total nilai penerbitan surat utang tersebut.

Hal tersebut dinilai menggambarkan antusiasme investor global yang sangat tinggi terhadap instrumen investasi yang diterbitkan oleh Danantara.

Berdasarkan data dari laman Danantara Indonesia, minat investor paling tinggi didorong investor institusi berkualitas yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

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Dalam skema penawaran obligasi perdana DIM ini, imbal hasil untuk obligasi lima tahun yang bernilai USD 750 juta ditetapkan sebesar 5,35 persen.

Sementara itu, untuk obligasi 10 tahun dengan nilai yang sama yakni USD 750 juta, ditetapkan pada tingkat imbal hasil sebesar 5,95 persen.

Surat utang atau obligasi yang diluncurkan Danantara Investment Management (DIM) mendapatkan respons positif dari pasar.

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TAGS   Danantara  obligasi  Danantara Investment Management  investasi 
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