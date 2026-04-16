Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Dirgahayu Kopassus! Lambang, Semboyan, dan Maknanya

Kamis, 16 April 2026 – 20:07 WIB
Dirgahayu Kopassus! Lambang, Semboyan, dan Maknanya - JPNN.COM
Pasukan Kopassus TNI AD. Ilustrasi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hari ini (16/4/2026) Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (TNI AD) berulang tahun ke-74.

Korps pasukan elite berakronim Kopassus itu tidak hanya punya nama bergengsi, tetapi juga melegenda.

Kopassus dikenal karena kiprahnya dalam berbagai operasi. Ciri khasnya yang menonjol ialah seragam bermotif loreng warna darah mengalir, baret merah menyala, plus sangkur komandonya.

Baca Juga:

Special forces itu memiliki pataka yang terdiri atas gambar sangkur, jangkar, sayap, dan bingkai.

Artinya, anggota pasukan berspesialisasi komando itu harus memiliki skill di darat, laut, dan udara.

Sangkur atau pisau komando terhunus tegak lurus melambangkan tugas pokok di darat. Jangkar menunjukkan tugas Kopassus di laut.

Baca Juga:

Adapun sayap menunjukkan tugas Kopassus di udara.

“Bingkai melambangkan ikatan jiwa Korps Komando Pasukan Khusus,” demikian ditulis dalam buku ‘Kopassus untuk Indonesia’ suntingan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara.

Komando Pasukan Khusus TNI AD, Korps pasukan elite berakronim Kopassus berulang tahun ke-74 hari ini. Berikut lambang, semboyan dan maknanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kopassus  TNI AD  Kopassus TNI AD  TNI 
BERITA KOPASSUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp