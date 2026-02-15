Dirilis Saat Valentine, Mini Film Heartbreak Winter Bawa Pesan Untuk Self Love

jpnn.com, JAKARTA - Mordenbeu bersama Epicsky Entertainment memproduksi mini film berjudul Heartbreak Winter.

Mini Film bergenre romantis itu dirilis bertepatan dengan Hari Valentine, pada 14 Februari.

Heartbreak Winter mengangkat kisah romantis tentang Selena (Melody Irawan), dengan aksennya yang medok Jawa menjadi turis di Korea Selatan.

Saat menjelajahi Korea Selatan, dia tersesat dan tak sengaja bertemu Min Jun (Park Nam).

Takdir mempertemukannya dengan Min Jun yang ternyata faseh berbahasa Indonesia.

Meski baru bertemu, keduanya tampak kian dekat hingga akhirnya Selena mendapati bahwa dirinya dipermainkan.

Disutradarai Z Gautama, mini film itu membawa pesan tentang self-love dan kebangkitan perempuan setelah patah hati.

Executive Produser Margarita mengatakan, lewat Heartbreak Winter, pihaknya ingin mengajak perempuan yang sedang mengalami patah hati untuk bangkit.