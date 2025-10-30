Dirjen AHU Sebut Ujian Kode Etik Notaris Bukan Sekadar Formalitas

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI, Dr. Widodo menyampaikan Ujian Kode Etik Notaris bukan sekadar formalitas administrasi.

Hal itu diungkapkan Dr. Widodo saat Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) Periode Oktober 2025 pada 30–31 Oktober 2025 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Menurut Dr. Widodo UKEN bagian penting dari proses pembentukan identitas, tanggung jawab moral serta profesionalitas notaris di Indonesia. “Meski sudah mengikuti UKEN, tetapi ujian yang sesungguhnya bagi profesi notaris adalah ketika sudah terjun ke tengah masyarakat dan saat melaksanakan tugas-tugas profesi. Karena menjadi notaris itu godaannya banyak, depan, belakang, kiri, kanan, segala macam. Jadi, godannya bukan pada teknologi, tetapi lingkungan sekitarnya,” kata Widodo.

Widodo mengatakan kode etik menjadi pengingat bagi notaris untuk berlaku profesional.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Hukum menemukan adanya peningkatan pelanggaran jabatan notaris dari berbagai wilayah dalam berbagai jenis pelanggaran.

"Ujian Kode Etik Notaris adalah bagian dari upaya bagaimana melindungi dan menjaga profesi notaris agar tetap terjaga akuntabilitasnya, keprofesionalitasnya, dan yang paling penting adalah keguyupannya, dan kesolidaannya," jelas Widodo.

Dia melanjutkan mengikuti UKEN juga memastikan calon notaris tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga memahami dan menghayati Kode Etik Notaris.

Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya.