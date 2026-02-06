Dirjen Bangda Kemendagri Motivasi Jajarannya Wujudkan Harapan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud mengajak jajarannya untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Welfare State atau negara sejahtera.

Ajakan itu disampaikan Restuardy saat memberikan sambutan dalam acara Bangda Award 2025 di Gedung Serbaguna, Ditjen Bangda Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan dan penandatangan Perjanjian Kinerja Ditjen Bangda Tahun 2025 oleh Dirjen, Sekretaris dan Para Direktur di lingkup Ditjen Bangda Kemendagri.

Restuardy Daud berharap perjanjian kinerja ini tidak hanya berakhir pada seremonial belaka tapi juga pemicu bagi semua jajaran Ditjen Bangda.

Dirjen Bangda juga mengutip soal adanya karakter pegawai yang selalu mengatakan siap, laksanakan, seakan-akan patuh tapi pada kenyataannya tugas yang diberikan atasan tidak dilaksanakan.

"Seharusnya kita semua komitmen terhadap semua tugas yang diberikan kepada kita. Ini saya ingatkan kepada kita semua," kata Restuardy.

Menurut Restuardy, pada prinsipnya dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), bentuk-bentuk karakter SDM yang ada yakni terbagi atas 2, pertama adalah SDM yang kompeten dan SDM yang loyal. Kompeten adalah mampu mengerjakan dan loyal adalah bisa mengikuti apa yang menjadi tugasnya.

"Kompetensi bisa dibangun. Caranya antara lain dengan pelatihan, seminar dan semacamnya. Tapi kalau loyalitas ini benar benar harus diperhatikan, bisa dilakukan dengan cara memotivasi. Pendekatan semacam ini sering dilakukan Bapak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian)," kata Restuardy.