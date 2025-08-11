Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dirjen Bea Cukai Ungkap Dampak Positif Kawasan Berikat Bagi Kinerja Ekspor

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:36 WIB
Dirjen Bea Cukai Ungkap Dampak Positif Kawasan Berikat Bagi Kinerja Ekspor - JPNN.COM
Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama saat mengunjungi PT Mattel Indonesia II (East Plan), salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Cikarang. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, CIKARANG - Bea Cukai terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan industri dan memfasilitasi perdagangan.

Salah satunya melalui kunjungan kerja Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama ke PT Mattel Indonesia II (East Plan).

PT Mattel Indonesia II (East Plan) sendiri merupakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Cikarang.

Baca Juga:

Perusahaan ini bergerak di bidang industri mainan anak-anak dengan hasil produksi boneka Barbie.

Sebagai perusahaan berorientasi ekspor, PT Mattel Indonesia II (East Plan) memanfaatkan fasilitas fiskal kawasan berikat untuk mendukung kegiatan produksinya.

Diketahui, nilai penambahan investasi perusahaan ini pada 2024 sebesar Rp 115.672.966.826 dan nilai devisa ekspornya pada 2023-2025 sebesar Rp 10.810.461.672.245.

Baca Juga:

Hingga akhir 2024, PT Mattel Indonesia II (East Plan) memiliki 8.361 orang tenaga kerja.

Presiden Direktur PT Mattel Indonesia Roya Tandean mengungkapkan apresiasinya terhadap peran pemerintah, khususnya Bea Cukai, dalam mendukung pertumbuhan perusahaan sejak awal berdiri.

Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengunjungi PT Mattel Indonesia II (East Plan), salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kinerja Ekspor  Dirjen Bea Cukai  Djaka Budhi Utama  kawasan berikat  ekspor  industri  Perdagangan 
BERITA KINERJA EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp