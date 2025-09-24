Dirjen Bimas Islam Dorong Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekosistem

Rabu, 24 September 2025 – 22:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan berbasis ekosistem melalui program Kampung Zakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja dan penyerahan bantuan di Kampung Zakat Malewang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin (22/9/2025).

Dalam arahannya, Abu Rokhmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bersinergi mendukung program Kampung Zakat.

Dia menegaskan bahwa zakat harus dimanfaatkan sebagai modal sosial yang mampu mendorong mustahik bertransformasi menjadi munfiq.

“Semoga program ini tidak sekadar bantuan kebutuhan pokok, tetapi mampu meningkatkan roda ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan pola ekosistem yang terintegrasi, melibatkan produksi, pemasaran, hingga pendampingan.

Dia mencontohkan usaha ketupat di Kampung Zakat Malewang yang perlu didukung pemasarannya agar dapat berkembang.

“Kami juga akan menggandeng kampus untuk mendukung pengabdian masyarakat, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pendampingan,” tambahnya.