Dirjen Bina Adwil Pastikan Pasokan Air Bersih Terpenuhi di Wilayah Terdampak Banjir

jpnn.com, BANDA ACEH - Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA melepas mobil mesin air bersih ke lokasi-lokasi titik pengungsi di Aceh, Kamis (3/12/2025).

Layanan air bersih keliling yang bergerak dari Banda Aceh menuju Pidie dan Pidie Jaya, menyasar titik-titik prioritas yang saat ini menghadapi keterbatasan pasokan air layak konsumsi.

Safrizal menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan langkah paling mendesak dalam fase tanggap darurat.

“Air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah yang terdampak. Ketersediaan air layak konsumsi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Safrizal menegaskan perlunya teknologi yang cepat dan terjangkau untuk memproduksi air layak konsumsi di lokasi bencana.

“Air bersih dapat diproduksi dari sumber air yang sebelumnya kotor, kemudian diolah menggunakan mesin hingga menghasilkan air yang aman untuk konsumsi maupun sanitasi. Teknologi ini relatif murah, dengan biaya sekitar 50 juta per unit dan kapasitas produksi mencapai 600 liter per jam,” tambahnya.

Safrizal memastikan bahwa seluruh dukungan ini dikawal melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas alumni, lembaga amal, BNPB, dan TNI AU.

Sinergitas ini menjadi fondasi utama untuk memastikan bantuan tepat sasaran, respons cepat, dan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan.