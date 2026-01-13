Dirjen Dukcapil Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan & Penyaluran Sarpras ke Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi melaksanakan kunjungan kerja ke provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi langsung memimpin keempat wilayah terdampak bencana di Aceh, yakni kabupaten Aceh Tamiang, kabupaten Aceh Timur, kabupaten Aceh Utara, dan kota Langsa.

Selama empat hari, mulai Senin (12/1/2026) hingga Kamis (15/1/2025) rombongan akan melakukan serangkaian kegiatan jemput bola dan pemberian bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan.

Agenda kunjungan Dirjen Teguh juga meliputi peninjauan pelayanan di kantor Disdukcapil setempat, posko layanan di lapangan serta pertemuan dengan kepala daerah.

Pada kesempatan pertama, Dirjen Dukcapil menyerahkan bantuan hibah berupa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik senilai Rp421 juta kepada pemkab Aceh Tamiang dan diterima langsung Bupati Armia Fahmi. Selanjutnya penyerahan bantuan juga akan dilakukan di tiga daerah lainnya.

Bantuan tersebut terdiri dari perangkat mobile enrollment, printer CR707E, printer kertas, card reader, ribbon, film, serta perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terdampak bencana. Selain itu, diserahkan pula blanko KTP-el sebanyak 4.000 keping di masing masing daerah yang dikunjungi.

Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Dukcapil selalu berada di garis depan untuk melayani masyarakat.

"Penugasan tim ke Aceh ini adalah wujud nyata bahwa negara tidak pernah absen dalam menjamin hak identitas setiap warga, sekalipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa pelayanan publik harus terus berjalan tanpa henti,” tutur Teguh Setyabudi dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).