Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirjen Dukcapil Ungkap Jumlah Penduduk RI Mencapai 288 Juta Jiwa per Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 – 10:55 WIB
Dirjen Dukcapil Ungkap Jumlah Penduduk RI Mencapai 288 Juta Jiwa per Akhir 2025 - JPNN.COM
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi saat memaparkan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan rilis data kependudukan bersih semester II tahun 2025.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 288.315.089 jiwa.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.621.396 penduduk dibandingkan dengan rilis semester I 2025.

Baca Juga:

“Dibandingkan dengan semester pertama per 30 Juni 2025, penduduk Indonesia bertambah kurang lebih 1,6 juta,” ujar Dirjen Teguh dalam acara Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025 di Hotel Bidakara pada Kamis (12/3).

Dia memerincikan jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi dua, yakni 145.498.082 penduduk laki-laki dan 142.816.997 penduduk perempuan.

Teguh menambahkan berdasarkan data yang sama, sebaran penduduk di Indonesia terbanyak berada di Pulau Jawa dengan angka 55,81 persen.

Baca Juga:

Sementara itu, posisi kedua berada di Pulau Sumatra dengan angka 21,88 persen.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama, ungkap Teguh, didominasi oleh agama Islam dengan angka 87,15 persen.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi saat memaparkan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jumlah penduduk  Dirjen Dukcapil  Kemendagri  Teguh Setyabudi  data kependudukan 
BERITA JUMLAH PENDUDUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp