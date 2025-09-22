Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Raih Pin Emas untuk Kedua Kalinya dari Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni kembali menerima penghargaan berupa pin emas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 di Mutiara STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Penghargaan tersebut merupakan yang kedua kalinya diterima oleh Dirjen Fatoni.

Pin emas ini diberikan atas dedikasi, peran aktif hingga inovasi Fatoni yang dilahirkannya dalam bidang kesamsatan sebagai Pembina Samsat Tingkat Nasional 2024.

Fatoni juga dinilai berkontribusi dalam memajukan bidang lalu lintas, terutama melalui koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi dalam pembinaan samsat nasional, perbaikan data kendaraan bermotor, serta peningkatan kualitas data kendaraan bermotor.

Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan transparan.

Saat ini, Fatoni yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua berkomitmen akan terus meningkat sinergitas dengan Polri, khususnya melalui kapasitasnya sebagai kepala daerah sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Pj Gubernur Papua, Fatoni berharap sinergitas Polri dengan pemerintah, Fokopimda dan stakeholder terus terjaga.



“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, Saya dan tentu kita semua berharap dan mendoakan agar Kepolisian, khususnya Polda Papua terus mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ucap Fatoni.