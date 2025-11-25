Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirjen Nunuk: 162 Ribuan Guru Dapat Beasiswa S1/D4 Program RPL, Lanjut PPG

Selasa, 25 November 2025 – 19:15 WIB
Dirjen Nunuk: 162 Ribuan Guru Dapat Beasiswa S1/D4 Program RPL, Lanjut PPG
Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Memengah (Kemendikdasmen) kejar tayang menyelesaikan guru-guru yang non-sarjana. Setelah memberikan beasiswa pendidikan D4/S1 untuk 12.510 guru, tahun depan kuotanya ditambah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan, tahun depan sebanyak 150 ribu guru akan dikuliahkan dengan program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau.

"Dengan RPL 162.510 guru ini diharapkan cepat selesai dan memenuhi kualifikasi sarjana," kata Dirjen Nunuk dalam Ngopi Bareng Media di Jakarta, Senin (24/11).

Dia mengungkapkan, tahun ini sebanyak 12.510 guru dalam proses pembelajaran. Mereka cukup diakui RPL-nya, karena umurnya untuk tahap 1 ini sudah di atas 47 tahun. 

Mereka mendapatkan RPL maksimal, sehingga cukup belajar 1 tahun. Mereka juga tidak perlu skripsi dan nantinya akan mendapatkan ijazah S1. 

"Tahun berikutnya akan kami berikan kesempatan mereka untuk mengikuti PPG," ujarnya.

Jadi, kata Dirjen Nunuk, paling tidak guru-guru itu sempat menikmati tunjangan profesi guru (TPG) walaupun setahun karena ada yang umurnya mendekat batas usia pensiun (BUP).

Nah, untuk tahun depan, Kemendikdasmen menyiapkan anggaran bagi 150 ribu guru yang belum S1-D4.

Dirjen Nunuk menyampaikan 162 ribuan guru dapat beasiswa pendidikan sarjana S1/4 program RPL, akan lanjut ke PPG

TAGS   Dirjen nunuk  Kemendikdasmen  guru  PPG  Program RPL 
