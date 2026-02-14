Dirjen Polpum Dorong Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI & Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mendorong Kota Banjarbaru menjadi daerah percontohan nasional Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Selain itu, Akmal juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pendidikan kewirausahaan sejak usia dini di daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Akmal saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan “Ngobras Wasbang” (Ngobrol Asik Santai Wawasan Kebangsaan) di Aula Gawi Sabarataan, Kantor Balai Kota Banjarbaru, Jumat (13/2).

Kegiatan ini menekankan penguatan wawasan kebangsaan yang relevan dengan tantangan global, khususnya kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Di hadapan 100 peserta dari unsur siswa SD dan SMP serta guru pendamping, Akmal menegaskan bahwa wawasan kebangsaan saat ini tidak boleh lepas dari realitas tantangan global, terutama kedaulatan pangan.

Ia mengutip visi Presiden Prabowo Subianto yang menerjemahkan ideologi bangsa ke dalam kemandirian nasional.

"Dunia tengah berubah. Negara-negara pionir teknologi kini mulai bergeser fokus ke sektor pangan karena ledakan populasi dan terbatasnya lahan. Jika kita tidak memiliki ideologi ketahanan pangan, kita akan menjadi negara yang ketergantungan dan mengemis kepada bangsa lain," jelasnya.

Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.