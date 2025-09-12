Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirjen Polpum Kemendagri Minta Forkopimda Sukabumi Turun Langsung Menyapa Warga

Jumat, 12 September 2025 – 21:04 WIB
Dirjen Polpum Kemendagri Minta Forkopimda Sukabumi Turun Langsung Menyapa Warga
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin melakukan dialog dengan forkopimda Pemkot Sukabumi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, KOTA SUKABUMI - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin menggelar silaturahmi dan dialog dalam rangka penajaman arahan Menteri Dalam Negeri kepada pemda dan fokropimda di Kota Sukabumi.

Total ada sebelas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disampaikan kepada seluruh pemda di tanah air.

Adapun kunjungan Bahtiar untuk memastikan arahan tersebut sekaligus mendengarkan laporan dari pemda serta jajaran forkopimda Sukabumi.

“Intinya memang saya ditugaskan secara khusus untuk mengecek kepastian arahan dari sebelas poin. Karena Pak Menteri telah memberikan arahan arahan pada 30 Agustus 2025," ujar dia dalam siaran persnya, Jumat (12/9).

Bahtiar berterima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur kepemudaan di Sukabumi atas berbagai peran sehingga daerah ini tetap terjaga serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari hari.

Tak lupa pula berterima kasih atas upaya jajaran forkopimda yang selalu membuka ruang ruang dialog dengan masyarakat Sukabumi.

“Alhamdulillah dalam pantauan kami, walaupun di Jakarta terjadi gejolak tetapi di Sukabumi tetap kondusif. Saya menyampaikan terima kasih baik secara pribadi maupun atasa nama Kemendagri,” tutur Bahtiar

Selanjutnya Bahtiar memaparkan beberapa hal menyangkut sebelas arahan yang telah disampakan oleh Mendagri Tito Karnavian beberapa pekan yang lalu.

Jajaran forkopimda Kota Sukabumi diminta untuk turun langsung menyapa masyarakat.

TAGS   Dirjen Polpum  Kemendagri  pemkot sukabumi  menyapa warga 
