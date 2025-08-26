Dirtek Baru PSSI Alexander Zwiers Siap Maksimalkan 100 Hari di Timnas Indonesia untuk Ini

jpnn.com - PSSI akhirnya menemukan sosok Direktur Teknik yang lama dinanti. Induk sepak bola Indonesia itu resmi menunjuk Alexander Zwiers sebagai dirtek baru Timnas Indonesia.

Kepastian tersebut terungkap setelah PSSI menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam WIB.

Kehadiran Zwiers menutup kekosongan posisi penting di tubuh PSSI. Sebelumnya, federasi hanya sempat menunjuk Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis sejak Maret 2025.

Selain memberi masukan strategi, Cruyff juga diminta mencari sosok Direktur Teknik yang tepat.

Zwiers dalam jumpa pers perkenalannya menegaskan bahwa seratus hari pertama tugasnya di sini bakal dimaksimalkan untuk menganalisis kondisi Timnas Indonesia.

Dia menilai kesuksesan sejatinya bukan faktor individual, tetapi dibangun bersama oleh negara dan klub.

"Filosofi saya adalah semua pemain harus bersatu, melihat kekuatan yang dimiliki, dan membangun apa yang kurang," kata Zwiers.

"Pada 100 hari pertama, saya ingin menganalisis dan mengobservasi apa yang menjadi kekuatan Indonesia, apa yang masih lemah, dan apa yang harus diperbaiki. Tujuan kami satu: menjadikan Indonesia sebagai tim besar," tegasnya. (dkk/jpnn)