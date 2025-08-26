Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dirtek Baru PSSI Alexander Zwiers Siap Maksimalkan 100 Hari di Timnas Indonesia untuk Ini

Selasa, 26 Agustus 2025 – 04:40 WIB
Direktur Teknik baru PSSI Alexander Zwiers. Foto: PSSI.

jpnn.com - PSSI akhirnya menemukan sosok Direktur Teknik yang lama dinanti. Induk sepak bola Indonesia itu resmi menunjuk Alexander Zwiers sebagai dirtek baru Timnas Indonesia.

Kepastian tersebut terungkap setelah PSSI menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam WIB.

Kehadiran Zwiers menutup kekosongan posisi penting di tubuh PSSI. Sebelumnya, federasi hanya sempat menunjuk Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis sejak Maret 2025.

Selain memberi masukan strategi, Cruyff juga diminta mencari sosok Direktur Teknik yang tepat.

Zwiers dalam jumpa pers perkenalannya menegaskan bahwa seratus hari pertama tugasnya di sini bakal dimaksimalkan untuk menganalisis kondisi Timnas Indonesia.

Dia menilai kesuksesan sejatinya bukan faktor individual, tetapi dibangun bersama oleh negara dan klub.

"Filosofi saya adalah semua pemain harus bersatu, melihat kekuatan yang dimiliki, dan membangun apa yang kurang," kata Zwiers.

"Pada 100 hari pertama, saya ingin menganalisis dan mengobservasi apa yang menjadi kekuatan Indonesia, apa yang masih lemah, dan apa yang harus diperbaiki. Tujuan kami satu: menjadikan Indonesia sebagai tim besar," tegasnya. (dkk/jpnn)

PSSI akhirnya menunjuk Direktur Teknik (dirtek) yang baru setelah terakhir sempat kosong posisi tersebut

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

TAGS   Alexander Zwiers  Dirtek PSSI  dirtek Timnas Indonesia  Direktur Teknik PSSI  Timnas Indonesia 
