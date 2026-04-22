JPNN.com - Entertainment - Musik

Dirty Heads Umumkan Jadwal Peluncuran Album Baru

Rabu, 22 April 2026 – 07:07 WIB
Dirty Heads, band reggae asal Amerika Serikat. Foto: Dok. Dirty Heads

jpnn.com, CALIFORNIA - Band reggae asal California Selatan, Dirty Heads, mengumumkan jadwal perilisan album penuh terbaru bertajuk 7 Seas.

Album kesembilan tersebut bakal dirilis pada 12 Juni 2026 mendatang.

Sebagai pembuka era terbaru, Dirty Heads menghadirkan single One of Those Days, sebuah lagu bernuansa santai yang merayakan momen kebersamaan dan kesenangan sederhana.

Dengan perpaduan khas reggae, hip-hop, alternative, dan pop, lagu ini justru masih terasa ringan, catchy, dan cocok menjadi soundtrack untuk melepas penat.

Dustin Duddy B Bushnell menyebut lagu tersebut sebagai pengingat untuk menikmati hidup dan bersenang-senang, sementara Jon Olazabal menilai One of Those Days sebagai lagu yang sempurna untuk dinyanyikan bersama setelah minggu yang panjang.

Album 7 Seas sendiri akan menghadirkan beragam warna musik dan emosi, mulai dari vibe santai khas pantai hingga lagu penuh energi untuk malam hari, sekaligus menjadi sebuah refleksi perjalanan panjang dari Dirty Heads.

Sebelumnya, Dirty Heads juga telah memperkenalkan era baru lewat lagu Seven Seas yang mendapatkan sambutan positif.

Sejak terbentuk pada 2000, Dirty Heads terus memperluas jangkauan dengan gaya musik yang konsisten namun terus berkembang, didukung miliaran stream secara global.

