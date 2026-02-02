Dirumorkan Borong Pemain Diaspora, Persija Pilih Fokus Menatap Laga Melawan Arema FC

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta kini tengah fokus bersiap menghadapi Arema FC pada laga pekan ke-20 Super League 2025/26.

Laga akbar tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (8/2) pukul 19.00 malam WIB mendatang.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza berupaya memanfaatkan persiapan yang panjang menghadapi laga melawan tim berjuluk Singo Edan itu.

“Kami mulai hari ini persiapan untuk menghadapi Arema FC. Kami memiliki waktu sekitar satu pekan untuk mempelajari cara bermain Arema,” kata Souza.

“Saya harap satu minggu ini berjalan luar biasa,” tambah pelatih asal Brasil itu.

Rizky Ridho dan kolega kembali berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari, Senin (2/2) seusai melakoni laga melawan Persita Tangerang, Jumat (30/1).

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mampu membawa pulang poin penuh seusai menang 2-0 melalui gol Gustavo Almeida (33’), dan Maxwell Souza (50’).

Hasil tersebut menempatkan tim pemilik 11 gelar juara itu berada di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/26 dengan 41 angka.