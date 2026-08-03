Dirumorkan Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Menkeu Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Menkeu menyatakan komitmen untuk tetap menjalankan tugasnya di kursi bendahara negara, meskipun spekulasi terkait namanya mulai beredar.

Purbaya mengakui namanya sering kali muncul dalam bursa calon pimpinan bank sentral tersebut, meskipun realitanya tidak pernah benar-benar mengisi posisi itu.

"Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tetapi nggak pernah jadi," ujar Purbaya seraya berkelakar di kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Menteri Keuangan menekankan sudah merasa cukup dengan amanah yang diembannya saat ini di pemerintahan.

"Saya disini sudah syukur lah," imbuh Purbaya menegaskan sikapnya yang enggan berpindah jabatan.

Pernyataan tersebut muncul menyusul adanya kekosongan kepemimpinan di Bank Indonesia secara mendadak baru-baru ini.

Sebelumnya, Perry Warjiyo mengejutkan publik lantaran menyatakan mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (27/7) lalu.