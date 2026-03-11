Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirut Agrinas Absen Rapat Bareng Komisi VI Gegara Keringat Dingin

Rabu, 11 Maret 2026 – 16:06 WIB
Dirut Agrinas Absen Rapat Bareng Komisi VI Gegara Keringat Dingin - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI gagal melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Adapun, Komisi VI memang mengagendakan RDP dengan Joao Angelo dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Rabu ini.

Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini sebagai pemimpin rapat menjelaskan agenda kegiatan ialah evaluasi progres, strategi operasional, hingga sistem pengawasan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Baca Juga:

Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid melayangkan interupsi dalam rapat dan mempertanyakan keberadaan Joao Angelo.

Adapun, Joao Angelo tak terpantau hadir dalam rapat bersama Komisi VI pada Rabu ini dan hanya diwakilkan petinggi PT Agrinas.

"Ini perlu dipertanyakan dahulu ini. Ini rapat penting, sangat penting, super penting. Kenapa Dirut Agrinas tidak hadir," tanya Nurdin saat rapat, Rabu.

Baca Juga:

Perwakilan PT Agrinas menyebut pihaknya memohon maaf Joao Angelo tidak bisa hadir dalam rapat bareng Komisi VI, karena menderita sakit.

"Ya, untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit," kata dia dalam rapat, Rabu.

Dirut PT Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengalami demam dan keringat dingin, sehingga tak hadir dalam rapat bareng Komisi VI pada Rabu (11/3) ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Agrinas  Komisi VI DPR  Joao Angelo De Sousa Mota  Nurdin Halid 
BERITA PT AGRINAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp