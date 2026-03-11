Dirut Agrinas Absen Rapat Bareng Komisi VI Gegara Keringat Dingin

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI gagal melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Adapun, Komisi VI memang mengagendakan RDP dengan Joao Angelo dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Rabu ini.

Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini sebagai pemimpin rapat menjelaskan agenda kegiatan ialah evaluasi progres, strategi operasional, hingga sistem pengawasan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid melayangkan interupsi dalam rapat dan mempertanyakan keberadaan Joao Angelo.

Adapun, Joao Angelo tak terpantau hadir dalam rapat bersama Komisi VI pada Rabu ini dan hanya diwakilkan petinggi PT Agrinas.

"Ini perlu dipertanyakan dahulu ini. Ini rapat penting, sangat penting, super penting. Kenapa Dirut Agrinas tidak hadir," tanya Nurdin saat rapat, Rabu.

Perwakilan PT Agrinas menyebut pihaknya memohon maaf Joao Angelo tidak bisa hadir dalam rapat bareng Komisi VI, karena menderita sakit.

"Ya, untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit," kata dia dalam rapat, Rabu.