Dirut Agrinas Mangkir Rapat di DPR, Legislator Anggap Impor Pikap India Melecehkan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam bersuara keras menyikapi kabar PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105 ribu pikap dari India tanpa pembahasan sebelumnya.

Hal demikian dikatakan Anam saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Diketahui, rapat beragenda evaluasi progres, strategi operasional, hingga sistem pengawasan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Komisi IV mengundang Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk hadir.

Ferry terpantau hadir, sedangkan Joao Angelo absen akibat demam dan keringat dingin sejak Selasa (10/3) kemarin.

Anam mengkritik ketidakhadiran Joao Angelo dalam rapat, sekaligus meminta kegiatan dijadwalkan ulang sampai Dirut Agrinas bisa hadir ke DPR.

"Kami minta keseriusan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut untuk bisa hadir di tempat ini kapan, Pak? Kapan, di-WhatsApp hari ini. Apakah nanti malam apakah besok, kami tunggu," ujar dia dalam rapat, Rabu.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut urusan impor 105 ribu pikap untuk Kopdes Merah Putih menjadi isu serius.