Dirut Agrinas Mundur, Legislator Bakal Minta Klarifikasi Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyebutkan pihaknya akan mengklarifikasi ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait mundurnya Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

"Komisi VI akan klarifikasi ke Danantara bagian operasional," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Rabu (13/8).

Menurut Darmadi, Komisi VI akan mencari tahu soal sense of crisis di Danantara yang sempat disebut sebagai alasan Joao mundur dari Dirut PT Agrinas.

"Apakah yang dimaksud dengan sense of crisis itu seperti apa? Apakah berhubungan dengan kedaulatan pangan atau bagaimana? Karena ini kan uang-uang ini harus dipertanggungjawabkan juga," katanya.

Adapun, Joao pada Senin (11/8) menyatakan mundur dari jabatan karena tidak maksimal mewujudkan ketahanan pangan.

Joao menyebutkan tidak maksimal bekerja karena belum menerima dukungan anggaran dari Danantara sebagai badan yang dibentuk membantu BUMN, termasuk Agrinas.

Joao bahkan menilai Danantara belum memahami kepekaan terhadap keadaan pangan di Indonesia yang belum baik.

Darmadi mengatakan urusan ketahanan pangan sebenarnya menjadi perhatian dari Presiden RI Prabowo Subianto.