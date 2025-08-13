Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirut Agrinas Mundur, Kepala Bappisus: Namanya Pejabat Baru

Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:49 WIB
Dirut Agrinas Mundur, Kepala Bappisus: Namanya Pejabat Baru - JPNN.COM
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) Aris Marsudiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memaklumi pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Menurut dia, Prabowo memaklumi apabila Joao Angelo belum sepenuhnya bisa menguasai perusahaan pelat merah yang dipimpinnya.

“Sudah diberi petunjuk petunjuk ya biasa lah namanya pejabat baru, proses administrasi belum tentu menguasai ya,” ucap Aris, pada Selasa (12/8).

Baca Juga:

Aris menuturkan bahwa tidak ada masalah yang terjadi di tubuh BUMN tersebut karena semuanya sudah terencana dengan baik.

“Semua anggaran semuanya sudah terencana dengan baik, semuanya hanya prosesnya ya itu harus sabar, ada proses-proses administrasi yang harus dijalani,” tuturnya.

Pejabat baru, kata dia, memang harus menyesuaikan diri untuk bekerja di perusahaan yang dipimpinnya. Hal itu juga berkaca dari para menteri.

Baca Juga:

“Beliaunya juga orang baik, orang pintar, Pak Prabowo selalu mencari putra terbaik,” ucap Aris.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari jabatannya meski baru enam bulan menjabat.

Aris Marsudiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memaklumi pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dirut Agrinas  Kepala Bappisus  BUMN  Joao Angelo De Sousa Mota  Aris Marsudiyanto 
BERITA DIRUT AGRINAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp