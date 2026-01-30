Dirut BEI Mengundurkan Diri Buntut IHSG Ambruk

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman secara mendadak mundur dari jabatannya.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung di kantor BEI, Jumat pagi ini (30/1).

Keputusan mundur ini diambil Iman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas gejolak yang terjadi di pasar modal Indonesia dalam dua hari terakhir.

Baca Juga: IHSG Membaik Seusai 2 Hari Babak Belur

Iman menegaskan meskipun pada pagi ini kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan, hal tersebut tidak mengubah keputusan mundur.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari Direktur Utama BEI," kata Iman.

Lebih lanjut, Iman menyampaikan harapannya agar keputusan ini dapat memberikan dampak positif.

Meski meninggalkan jabatannya, Iman tetap memberikan doa dan optimisme terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Terkait mekanisme pergantian kepemimpinan, Iman menjelaskan proses administrasi akan berjalan sesuai aturan.