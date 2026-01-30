Dirut BEI Mundur, Menkeu Purbaya Bakal Putar 70 Orang Pajak

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:09 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, Jumat (30/1).

Purbaya mengungkap mundurnya Dirut BEI sebagai sinyal positif dan bentuk tanggung jawab atas gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi kurun dua hari terakhir.

"Tanggapan saya, itu sih positif. Sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan.

Purbaya menilai Direktur BEI bertanggung jawab atas kelalaian mengabaikan pertanyaan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait saham anomali di lantai bursa.

Dia menilai kelalaian tersebut fatal, sehingga menyebabkan koreksi IHSG menyeluruh, dan berpotensi mengganggu pandangan investor terhadap perekonomian Tanah Air.

"Kalau enggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggap ekonominya enggak stabil," ujarnya.

"Padahal kan saya berusaha memperbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh," imbuh Purbaya.

Menyusul keputusan Dirut BEI untuk mundur, Purbaya menekankan akan melanjutkan tugas menjaga garda ekonomi RI.