Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Dirut BEI Mundur, Menkeu Purbaya Bakal Putar 70 Orang Pajak

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:09 WIB
Dirut BEI Mundur, Menkeu Purbaya Bakal Putar 70 Orang Pajak - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, Jumat (30/1).

Purbaya mengungkap mundurnya Dirut BEI sebagai sinyal positif dan bentuk tanggung jawab atas gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi kurun dua hari terakhir.

"Tanggapan saya, itu sih positif. Sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Purbaya menilai Direktur BEI bertanggung jawab atas kelalaian mengabaikan pertanyaan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait saham anomali di lantai bursa.

Dia menilai kelalaian tersebut fatal, sehingga menyebabkan koreksi IHSG menyeluruh, dan berpotensi mengganggu pandangan investor terhadap perekonomian Tanah Air.

"Kalau enggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggap ekonominya enggak stabil," ujarnya.

Baca Juga:

"Padahal kan saya berusaha memperbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh," imbuh Purbaya.

Menyusul keputusan Dirut BEI untuk mundur, Purbaya menekankan akan melanjutkan tugas menjaga garda ekonomi RI.

Dirut BEI mundur, bagaimana tanggapan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa? Sungguh-sungguh?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dirut BEI Mundur  purbaya  Menkeu Purbaya  BEI  IHSG  MSCI 
BERITA DIRUT BEI MUNDUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp