Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dirut BEI Mundur, OJK Pastikan Pasar Modal Indonesia Tetap Berjalan Stabil

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:42 WIB
Dirut BEI Mundur, OJK Pastikan Pasar Modal Indonesia Tetap Berjalan Stabil - JPNN.COM
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajad, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, bersama jajaran pejabat Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/01/2026). (ANTARA/ Muhammad Heriyanto)

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan operasional PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap berjalan normal pasca-pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman pada Jumat (30/1).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi????? memastikan seluruh fungsi perdagangan kliring dan penjaminan, serta kustodian berjalan normal.

"OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak mengganggu operasional BEI, Seluruh fungsi perdagangan kliring dan penjaminan dan kustodian berjalan normal," ujar Inarno kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

OJK memandang keputusan pengunduran diri Dirut BEI sebagai bentuk tanggung jawab moralnya terhadap kondisi pasar modal Indonesia saat ini.

"Kami memandang dan menghargai keputusan Pak Iman Rahman (Dirut BEI), hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau atas kondisi pasar saat ini," ujar Inarno

Dirut BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Baca Juga:

Iman mengatakan, pengunduran diri yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

"Walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya-jawab, bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin. menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman.

OJK memastikan operasional PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap berjalan normal pasca-pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman pada Jumat (30/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  direktur utama BEI  Dirut BEI Mundur  Bursa Efek Indonesia 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp