Dirut BULOG dan Sejumlah Tokoh Nasional Raih Anugerah Insan Inspiratif Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal menerima anugerah Insan Inspiratif Pangan di ajang Panen Fest 2026.

Selain Dirut BULOG, Panen News juga memberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Panen Fest 2026 yang sekaligus memperingati Anniversary ke-6 Panen News bertema 'Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri'.

Kegiatan yang diselenggarakan di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/2) ini menjadi momentum apresiasi atas kepemimpinan dan kontribusi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari penguatan kebijakan, stabilisasi dan cadangan pangan, hingga implementasi program strategis di lapangan.

Penganugerahan tersebut disaksikan dan dihadiri langsung oleh para pemangku kepentingan sektor pangan nasional serta masyarakat umum yang mengikuti rangkaian kegiatan Panen Fest 2026.