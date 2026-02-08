Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Dirut BULOG dan Sejumlah Tokoh Nasional Raih Anugerah Insan Inspiratif Pangan

Minggu, 08 Februari 2026 – 09:35 WIB
Dirut BULOG dan Sejumlah Tokoh Nasional Raih Anugerah Insan Inspiratif Pangan - JPNN.COM
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal bersama sejumlah tokoh nasiomal menerima anugerah Insan Inspiratif Pangan di ajang Panen Fest 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/2). Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal menerima anugerah Insan Inspiratif Pangan di ajang Panen Fest 2026.

Dirut BULOG dan Sejumlah Tokoh Nasional Raih Anugerah Insan Inspiratif Pangan

Selain Dirut BULOG, Panen News juga memberikan penghargaan serupa  kepada sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Baca Juga:

Dirut BULOG dan Sejumlah Tokoh Nasional Raih Anugerah Insan Inspiratif Pangan

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Panen Fest 2026 yang sekaligus memperingati Anniversary ke-6 Panen News bertema 'Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri'.

Kegiatan yang diselenggarakan di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/2) ini menjadi momentum apresiasi atas kepemimpinan dan kontribusi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari penguatan kebijakan, stabilisasi dan cadangan pangan, hingga implementasi program strategis di lapangan.

Baca Juga:

Dirut BULOG dan Sejumlah Tokoh Nasional Raih Anugerah Insan Inspiratif Pangan

Penganugerahan tersebut disaksikan dan dihadiri langsung oleh para pemangku kepentingan sektor pangan nasional serta masyarakat umum yang mengikuti rangkaian kegiatan Panen Fest 2026.

Dirut BULOG dan sejumlah tokoh nasional seperti Ketua Komisi IV DPR dan Kasad meraih anugerah Insan Inspiratif Pangan di ajang Panen Fest 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  Dirut Bulog  Ahmad Rizal Ramdhani  Insan Inspiratif Pangan  Panen Fest  pangan  tokoh nasional  Penghargaan 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp