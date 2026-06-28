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JPNN.com - Nasional - Tokoh

Dirut BULOG Hadiri Pengukuhan Anggota BPK Slamet Edy Purnomo sebagai Profesor Kehormatan

Minggu, 28 Juni 2026 – 18:26 WIB
Dirut BULOG Hadiri Pengukuhan Anggota BPK Slamet Edy Purnomo sebagai Profesor Kehormatan - JPNN.COM
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) menyampaikan ucapan selamat kepada Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo yang baru dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang. Foto: Dokumentasi BPK RI

jpnn.com, SEMARANG - Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menghadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Kehadiran Dirut Perum BULOG dalam prosesi akademik tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap penguatan sinergi antara lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Slamet Edy Purnomo menekankan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan.

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BPK berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah melalui fungsi pemeriksaan yang konstruktif agar setiap kebijakan strategis, termasuk di sektor pangan, dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, nama Direktur Utama Perum BULOG beberapa kali disebut sebagai salah satu pemimpin BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah di bidang pangan.

Hal ini mencerminkan pentingnya peran BULOG sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

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Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Prof. Slamet Edy Purnomo.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo atas pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan Unissula," ucapnya.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo sebagai Profesor Kehormatan

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TAGS   Bulog  Ahmad Rizal Ramdhani  Profesor Kehormatan  Unissula Semarang  ketahanan pangan  BPK 
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