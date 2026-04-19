Dirut BULOG Sambut Kunjungan Mentan Amran, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

jpnn.com, SURABAYA - Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BULOG.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur Langgeng Wisnu A.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani dalam kesempatan itu menyampaikan kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan aman.

Berdasarkan data terkini, stok cadangan beras pemerintah di Gudang BULOG telah mencapai 4,9 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan target dalam waktu dekat menembus 5 juta ton.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok pangan nasional. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Dirut BULOG.