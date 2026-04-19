Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Dirut BULOG Sambut Kunjungan Mentan Amran, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Minggu, 19 April 2026 – 22:05 WIB
Dirut BULOG Sambut Kunjungan Mentan Amran, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah - JPNN.COM
Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4). Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, SURABAYA - Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BULOG.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur Langgeng Wisnu A.

Dirut BULOG Sambut Kunjungan Mentan Amran, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani dalam kesempatan itu menyampaikan kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan aman.

Berdasarkan data terkini, stok cadangan beras pemerintah di Gudang BULOG telah mencapai 4,9 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan target dalam waktu dekat menembus 5 juta ton.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok pangan nasional. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Dirut BULOG.

Dirut BULOG Sambut Kunjungan Mentan Amran, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyambut kunjungan Mentan Amran di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  Ahmad Rizal Ramdhani  Dirut Bulog  stok beras  pangan  Andi Amran Sulaiman  Mentan Amran  beras 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp