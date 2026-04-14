JPNN.com - Ekonomi - Makro

Dirut BULOG Sidak ke Sejumlah Pasar di Jakarta Pastikan Stok Minyakita Aman

Selasa, 14 April 2026 – 18:35 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur Pemasaran Febby Novita bersama jajaran melaksanakan sidak untuk mengecek ketersediaan minyak goreng Minyakita di sejumlah pasar di Jakarta pada Selasa (14/4).Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memastikan ketersediaan minyak goreng "Minyakita” tetap aman dan tersedia di pasar-pasar tradisional.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan monitoring langsung yang dilakukan  Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur Pemasaran Febby Novita bersama jajaran di Pasar Minggu dan Pasar Grogol, Jakarta pada Selasa (14/4).

Baca Juga:

Dalam kegiatan tersebut, BULOG bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, serta jajaran BULOG Kanwil DKI Jakarta & Banten untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan merata.

Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan stok Minyakita dalam kondisi cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di pasar tradisional. 

Baca Juga:

“Kami memastikan Minyakita tersedia dan dijual dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini harga terpantau sesuai HET di harga Rp15.700 per liter,” kata Rizal.

Dia menjelaskan permintaan terhadap Minyakita mengalami peningkatan seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari minyak curah ke minyak kemasan sederhana.

Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran sidak ke sejumlah pasar di Jakarta untuk memastikan stok Minyakita dalam kondisi aman

BERITA MINYAKITA LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
