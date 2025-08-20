Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirut Dkriuk Hadirkan Kelas Karyawan Untuk Cetak SDM Tangguh

Rabu, 20 Agustus 2025 – 17:47 WIB
Direktur Utama Dkriuk Iksan memimpin Kelas Karyawan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Dkriuk Iksan masih bisa menyisihkan waktu secara rutin untuk terjun langsung mendidik dan memotivasi para karyawannya.

Hal itu dia lakukan di tengah kesibukan memimpin ekspansi bisnis Dkriuk sebagai salah satu brand waralaba kuliner terbesar di Indonesia.

Melalui program internal bertajuk “Kelas Karyawan”, Iksan menghadirkan ruang pembelajaran yang tak hanya membahas strategi kerja, tetapi juga nilai-nilai hidup, etika, dan spiritualitas.

Kelas ini bukan sekadar pelatihan biasa. Diselenggarakan setiap Selasa, dengan peserta terbatas antara 20–25 karyawan, program itu menjadi wadah refleksi dan pengembangan diri yang sangat dinanti-nantikan oleh internal Dkriuk.

“Menjadi pribadi yang sukses dan berkembang tidak cukup hanya dengan kerja keras. Kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah usaha, menjaga attitude, dan terus belajar menjadi pribadi yang positif, baik secara profesional maupun spiritual,” ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (20/8).

Dikenal sebagai sosok pemimpin yang hangat dan visioner, Iksan baru saja menerima penghargaan sebagai Excellent Leader in Innovative Strategy for Business Sector of The Year 2025. Kepemimpinan beliau tercermin bukan hanya dalam ekspansi dan inovasi bisnis, tetapi juga dalam komitmen membina SDM yang tangguh dan berakhlak.

Dalam setiap sesi, para peserta dibekali materi yang mengangkat topik seputar membangun mentalitas kerja yang kuat dan beretika, memahami makna tanggung jawab dalam bekerja, dan menumbuhkan kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil keputusan.

Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan resiliensi di lingkungan kerja, menyelaraskan tujuan profesional dengan nilai-nilai spiritual.

Kelas Karyawan sebagai program internal Dkriuk digelar untuk mencetak SDM yang tangguh dan berakhlak.

