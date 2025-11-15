Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dirut Garuda Prioritaskan Perbaikan Armada dan Efisiensi, Bukan Tambah Pesawat

Sabtu, 15 November 2025 – 11:41 WIB
Dirut Garuda Prioritaskan Perbaikan Armada dan Efisiensi, Bukan Tambah Pesawat - JPNN.COM
Maskapai Garuda Indonesia. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, TANGERANG - Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, mengambil keputusan tegas dengan menunda ekspansi armada dan memusatkan energi pada perbaikan pesawat yang sudah ada.

Glenny mengungkapkan, perseroan sebelumnya menandatangani MoU pemesanan empat pesawat.

Namun, dari seluruh rencana itu, hanya satu unit yang sudah dibayarkan uang muka. Tiga pesawat lainnya resmi dipostponed.

Baca Juga:

“MoU ada empat pesawat, baru satu yang DP. Tiga sisanya kami tunda dulu, karena prioritasnya perbaikan armada,” kata Glenny saat jumpa pers di Garuda Sentra Operasi, Tangerang.

Keputusan ini menegaskan arah perbaikan Garuda yang semakin konsisten sejak masuknya skema penyelamatan pemerintah dan BPI Danantara.

Meski Danantara setuju mengucurkan modal sebesar Rp23,67 triliun tetapi mantan penerbang TNI AD ini cukup hati-hati.

Baca Juga:

Pilot lulusan LPPU Curug ini menilai, penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.

Dia memperkirakan proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun hingga Garuda kembali mencetak laba.

Penyelamatan Garuda Indonesia harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Garuda Indonesia  Garuda  maskapai Garuda Indonesia  Pesawat Garuda  Danantara 
BERITA GARUDA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp