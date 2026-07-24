Dirut JRP Pastikan Seluruh Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa Terima Jaminan

jpnn.com, SURABAYA - PT Jasaraharja Putera (JRP) bergerak cepat memastikan proses penanganan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II berjalan secara optimal.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran langsung Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, yang mendampingi Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, dalam meninjau penanganan korban di Jawa Timur, Senin (3/8).

Kunjungan diawali di Posko Terpadu Informasi dan Penanganan Korban di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebagai pusat koordinasi penanganan korban.

Kemudian dilanjutkan ke rumah sakit rujukan untuk memastikan proses pelayanan, pendataan, verifikasi, serta penanganan korban berjalan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi bersama seluruh instansi terkait.

Berdasarkan data sementara dari Basarnas, KMP Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya–Makassar mengalami kebakaran di perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Hingga saat ini, sebanyak 233 penumpang berhasil diselamatkan. Sementara lima penumpang dinyatakan meninggal dunia dan proses pencarian terhadap penumpang lainnya masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

Sejak menerima informasi kejadian, PT Jasaraharja Putera segera berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja, Basarnas, KSOP, Kepolisian, rumah sakit, operator kapal, serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses pendataan korban dan memastikan manfaat perlindungan dapat diberikan sesuai ketentuan.

Sebagai langkah nyata percepatan pelayanan, penyerahan santunan dilaksanakan secara simbolis kepada ahli waris korban. Selanjutnya dilakukan penyaluran santunan secara serentak kepada para ahli waris korban yang berdomisili di Bukittinggi, Makassar, dan Tulungagung. Secara simbolis, santunan diserahkan kepada ahli waris yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.